Apagão atinge pelo menos quatro estados e o DF nesta sexta-feira (28)

Cidades dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e no Distrito Federal relataram queda de energia no fim da manhã desta sexta-feira (28) após uma falha que está sendo investigada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

De acordo com a concessionária Enel São Paulo, responsável pela distribuição de energia em 24 municípios paulistas, o ONS acionou o primeiro estágio de um esquema que prevê o desligamento automático de 7% da carga da distribuidora.

Ainda segundo a Enel, o abastecimento foi interrompido por conta de uma perturbação que afetou boa parte do Sistema Interligado Nacional. O Operador Nacional de Sistema Elétrico informou que dará mais detalhes sobre o ocorrido em breve.

O apagão ocorreu no mesmo dia em que o governo federal, através do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), emitiu pela primeira vez um alerta de "risco hídrico" por conta do período de poucas chuvas e de seca mais severa na região sudeste e centro-oeste.

Com a estiagem, que geralmente se estende até o mês de outubro, há a possibilidade de um racionamento de energia. O Serviço Nacional de Meteorologia também emitiu um alerta de emergência hídrica com prazo até setembro para a bacia do Paraná, que afeta as regiões sudeste e centro-oeste.