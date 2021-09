Apagão em Salvador? Parte da cidade fica sem luz na noite de sábado (25)

Quem estava curtindo a noite de sábado assistindo a parte final da novela Império ou um jogo do Brasileirão, viu a diversão ser interrompida sem nenhuma cerimônia. Na noite deste sábado (25), por volta das 22h20, a cidade ficou no escuro.

O breu surpreendeu, porque atingiu uma parte grande da cidade. Há registros de gente que ficou sem luz na Pituba, Graça, Federação, Pernambués, Matatu, Stella, Stiep, Boca do Rio, Ondina e Jardim Apipema. Nas redes sociais, só o pessoal da Cidade Baixa se gabou por terem, por alguns minutos, praticamente toda energia elétrica da cidade. Quando a luz voltou, parecia que o Brasil finalmente tinha conquistado o hexa, de tanto grito de comemoração - o baiano é mesmo diferente.

Segundo a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Neoenergia Coelba), a causa foi o desligamento da subestação Matatu, da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf).

"O desligamento causou uma interrupção temporária do fornecimento de energia para bairros em Salvador e Região Metropolitana, na noite deste sábado (25)", esclareceu a Coelba.

Ainda segundo a fornecedora de energia, "desde o início da ocorrência, equipes da concessionária atuaram na transferência de cargas, a partir do Centro de Operações Integradas da Neoenergia Coelba, para garantir o restabelecimento do serviço. A Chesf normalizou o fornecimento para a Neoenergia Coelba às 22h58, horário em que foi completamente normalizado o fornecimento de energia nas localidades atingidas".

Já a Chesf lamentou o ocorrido e disse que vai apurar o que causou o desligamento.

Nas redes sociais, não demorou para começar o alvoroço. Era gente perguntando se a medida tinha sido ideia do presidente Jair Bolsonaro, lembrando que avisaram que teria apagão na cidade, resmungando que a luz caiu bem no fim da novela ou que o celular estava sem bateria. Outros aproveitaram a situação e encararam o apagão como sinal de Deus para deixar os estudos pra lá ou não pedir uma comida por aplicativo. Aos que estavam no meio do banho, nossos sinceros sentimentos.



Queimou equipamento?

Brincadeiras à parte, quando falta luz, há risco de queimar eletrodomésticos. Caso você tenha sido vítima disso por conta do apagão, segundo a Coelba é necessário entrar com uma solicitação de ressarcimento por danos elétricos em um dos canais de comunicação da empresa.