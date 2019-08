Um apartamento no prédio Mandarim Salvador Shopping, na Avenida Tancredo Neves, está pegando fogo na tarde desta sexta-feira (13). Ainda não se sabe o que causou as chamas, que aparecem em imagens já tendo tomado conta do imóvel.

O Corpo de Bombeiros confirmou que enviou equipes para o local. Até o momento, não há confirmação de feridos.

Residencial, o prédio é vizinho ao Salvador Shopping e tem apartamentos de luxo. São mais de vinte andares.

Veja abaixo (vídeo de Neise Soares)