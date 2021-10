Apartamento mais caro do mundo fica em Mônaco e custa R$ 2,1 bi; veja fotos e vídeo

Um apartamento de cinco pavimentos, incluindo uma cobertura de 3 mil metros quadrados que demorou cinco anos para ficar pronto, é considerado o mais caro do mundo atualmente. E embora qualidades como a localização em Mônaco, com vista para um pôr do sol deslumbrante no Mar Mediterrâneo, pareça não ter preço, tem estimativa sim. Vale nada menos que US$ 355 milhões (cerca R$ 2,1 bilhões na cotação atual).

A fama do imóvel na Tower Penthouse do La Tour Odeon não é para menos. A obra-prima da arquitetura, desenvolvida pelo gigante imobiliário de luxo Groupe Marzocco, é assinada pelo designer Alexandre Giraldi. Como um nativo do país, Giraldi deu especial atenção à exibição de magníficas vistas de 360 graus do Mar Mediterrâneo através das janelas do chão ao chão.

À distância, você pode testemunhar o nascer do sol e o pôr-do-sol sobre o Marrocos, já que a cobertura cobre cinco andares. Curiosidade: medindo 170 metros de altura, o La Tour Odeon é atualmente o edifício mais alto do principado.

Veja fotos:

Embora seja certamente um colírio para os olhos do lado de fora, o interior também é luxo só – e diversão, afinal, tem até um toboágua interno. Além disso, tem pista de dança, piscina infinita, cinco quartos, três banheiros e um home theater. Se quiser fazer uma visita pessoalmente, basta bater no número 30 da Avenue de l'Annonciade. Se não for possível, faça uma visita virtual no vídeo abaixo.

