Apartamento pega fogo em edifício no Horto Florestal

Um apartamento pegou fogo, nesta sexta-feira (28), em um edifício residencial no bairro do Horto Florestal, na Avenida Waldemar Falcão, em Salvador. De acordo com as imagens que circulam pelas redes sociais, as chamas tomaram conta do imóvel que fica no Residencial Antônio Jasmin.

Segundo informações da TV Bahia, quatro pessoas moram no apartamento atingido pelo fogo, que fica no 10° andar, duas crianças e dois adultos. No momento do acidente, apenas a funcionária que trabalha no local estava no imóvel e o fogo teria iniciado em um dos quartos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que segue com seis viaturas no local, não há vítimas no condomínio, nem no apartamento. A causa ainda é desconhecida e todos os moradores foram retirados do prédio em segurança. A Coelba informou que, por questões de segurança, a energia foi desligada no prédio. "Estamos com equipes acompanhando as atividades do Corpo de Bombeiros".