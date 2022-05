Apenas 50% dos professores trabalharam em 1º dia de greve, diz prefeito

Apenas 50% dos professores da rede municipal trabalharam no primeiro dia de paralisação da categoria, nessa quinta-feira (19). A informação foi divulgada pelo prefeito Bruno Reis, que fez um apelo para que a greve seja encerrada.

"Ontem, 50% dos professores trabalharam. Eu faço um apelo para que os professores vão trabalhar, vamos superar juntos as dificuldades", disse o prefeito, nesta sexta-feira (20).

O prefeito disse ainda que o movimento tem caráter político e fez comparações com os reajustes concedidos pelo governo estadual nos últimos anos. "Em ano de eleição querem fazer política usando os professores. O governo do estado passou 7 anos sem dar um aumento e nunca fizeram paralisação, nunca fizeram uma greve. Esse ano o governo deu, em média, um reajuste linear de 4% e com os níveis [de benefícios], chega, em média, a 12%. Aqui oferecemos 6%, mas também com os níveis chegamos a 11%", detalhou.

Bruno disse ainda que entende a reivindicação dos professores, mas que não tem recursos para arcar com o reajuste de 33%, pedido pela categoria. "O Fundeb estabelece que 70% da verba é para pagar todos os trabalhadores da educação: professor, agente de portaria, administrativo. Sabe o que a prefeitura faz? Já paga o dinheiro todo com professores e ainda tem que completar", diz.

O prefeito lembrou ainda que a inflação elevada tem afetado todos os setores. "Sei a importância da recomposição salarial para garantir o sustento das famílias, mas também tenho que ver a conta total, tenho que ver o que está previsto para cada área".