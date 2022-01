Apenas sócios terão acesso ao Barradão na estreia do Vitória no Baiano

Somente os sócios do Vitória poderão acompanhar de perto a estreia do time do coração no Campeonato Baiano. O clube divulgou na manhã desta terça-feira (11) que os ingressos do jogo das 16h de domingo (16), contra a Juazeirense, serão de exclusividade desta parcela da torcida. Serão disponibilizados 3 mil ingressos.

A decisão foi tomada em função pela nova determinação do governo da Bahia, que limita o público dos estádios em até 3 mil pessoas, motivada do aumento de casos de covid-19 no estado. Antes estava permitido que até 5 mil pessoas frequentassem as praças esportivas.

Atualmente, o próprio Vitória está enfrentando um surto de covid-19. Na segunda-feira (10), as atividades na Toca do Leão precisaram ser suspensas porque sete atletas e oito membros da comissão técnica testaram positivo para a doença. Os infectados foram isolados e os treinamentos foram retomados nesta terça.

Confira na íntegra o comunicado do Vitória com as especificações de cada categoria do plano de sócios:

Os ingressos para Vitória x Juazeirense, domingo (16), no Barradão, às 16 horas, pelo Campeonato Baiano, serão destinados exclusivamente aos sócios do Sou+Vitória. Serão disponibilizados 3 mil ingressos.

A decisão do clube foi tomada após o governador o governador Rui Costa reduzir para até 3 mil o número máximo de pessoas em eventos em todo o território baiano, incluindo estádios de futebol. O novo decreto foi publicado na edição desta terça-feira (11) do Diário Oficial do Estado (DOE) e substitui o atual, que permitia até 5 mil pessoas em eventos e tinha validade até a próxima sexta-feira (14).

Os sócios Ouro, Prata, Diamante e Rubi terão que acessar o portal do FutebolCard.Com (www.futebolcard.com.br) para gerar o voucher de acesso ao estádio.

Os sócios do plano Bronze terão que fazer a reserva do tíquete-ingresso de forma remota e mediante pagamento de R$28,00 (arquibancada) e R$70,00 (cadeira).

O Futebol Card funcionará 24 horas a partir de quinta-feira até sábado e no dia do jogo, domingo, até às 17 horas.

Ao chegar no limite de 3 mil check-ins, o sistema bloqueará do portal os demais acessos para que seja cumprido o novo decreto do Governo do Estado.