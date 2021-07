Apesar de fase ruim, Marcelo Alves diz que 'motivação não está faltando'

O Vitória começou sua campanha na Série B mirando o acesso à primeira divisão, mas, assim como nos dois últimos anos, se viu lutando contra o rebaixamento. Atualmente, o Leão está no Z4 da competição, na 18ª colocação, com nove pontos após 12 jogos, e está há sete rodadas sem saber o que é ganhar.

Com a equipe em um cenário complicado na Segundona, o zagueiro Marcelo Alves já admite uma mudança no foco. Antes de pensar em subir à elite, é preciso voltar a vencer e sair da zona.

"Acho que, no momento, a gente tem que ser bem realista e botar os pés no chão. Primeiro, tem que sair dessa situação desconfortável que a gente se encontra, pensar jogo a jogo, voltar a pontuar, voltar a vencer jogos. E, depois, pensar em algo mais. Mas, a princípio, a gente tem que tirar o Vitória dessa situação", comentou.

Apesar do momento delicado que o rubro-negro vive, o zagueiro garante que não está faltando motivação. Segundo ele, o grupo tem trabalhado e está empenhado em tirar o Vitória da zona de rebaixamento.

"Não. Motivação não está faltando. Acredito eu que, tirando o último jogo, que, para mim, foi o jogo mais abaixo que tivemos. Falta a gente entender um pouco mais o jogo, às vezes, falta uma coisinha a mais para ganhar os jogos. Mas motivação não está faltando. A gente se cobra muito aqui no dia a dia, a gente tem trabalhado. Como disse, a gente vai continuar crescendo para sair dessa situação", disse Marcelo.

Nesta terça-feira (20), o time fará uma briga direta na luta contra o Z4. O rubro-negro receberá a Ponte Preta, penúltima colocada da Série B, às 21h30, no Barradão. Fernando Neto, Thalisson e Wallace serão desfalques, vetados pelo departamento médico.

Por outro lado, Marcelo Alves retorna, após cumprir suspensão. O zagueiro chegou a ser preservado pelo técnico Ramon Menezes, já que foi submetido a uma cirurgia no joelho este ano. Agora, ele garante que está apto para ajudar o Vitória.

"Antes de começar o Brasileiro, eu passei por uma artroscopia. Então, o período que o grupo estava treinando, eu tive que estar me recuperando. Isso ajudou com que, em certo momento do campeonato, eu tivesse um desgaste maior. Mas me sinto bem. Aproveitei esse período que tive sem jogar para me recuperar, trabalhar, descansar também. Me sinto bem para ajudar a equipe amanhã", afirmou.

Confira outros trechos da entrevista de Marcelo Alves:

Perda de foco

Acho que, às vezes, falta o entendimento do jogo. Na última semana, a gente teve uma partida com o Sampaio Corrêa que vencíamos por 2x0 e tomamos o empate quase no último lance do jogo. Acho que falta um pouco mais da malandragem do jogo, de entender o jogo, picotar um pouco mais o jogo quando estamos à frente. Muitas vezes, tomamos o gol até quando estamos com o jogo, pode-se dizer, controlado. A gente tem que entender mais o jogo que está jogando.

Como avalia comportamento do grupo?

Muito difícil falar porque a gente que está no dia a dia aqui, que está acompanhando de perto, não tem treino ruim, não tem grupo de cabeça baixa. A gente está sempre trabalhando, buscando melhorar. Mas como eu falei, agora é o memento de ter a cabeça boa, a cabeça firme, porque só nós vamos tirar o Vitória dessa situação.