Apesar de não ir ao Ilê, Rui Costa mantêm agenda de domingo no Circuito Osmar

Um pouco antes do Ilê Aye iniciar a cerimônia de saída do Curuzu, em seu primeiro dia de desfile, a Secretaria de Comunicação do Estado (Secom) divulgou uma nota informando que o governador Rui Costa não iria mais acompanhar o bloco neste sábado (22).

Apesar de cancelar os compromissos previstos na agenda oficial desde sábado, o governador Rui Costa manteve para às 11h30 de domingo (23), a coletiva de imprensa na Praça do Campo Grande, onde deve fazer um balanço inicial dos quatro primeiros dias de folia.

Menos de 60 dias após realizar uma cirurgia para retirada de nódulo mamário, o governador que todos os anos assiste de perto a saída do Ilê, na Liberdade, bairro onde nasceu, optou por descansar e ficar ao lado das filhas e da esposa no terceiro dia do Carnaval.

Rui curtiu o Circuito Dodô (Barra-Ondina), na quinta-feira, a bordo do trio do cantor Bell Marques, mas não participou da Abertura do Carnaval no Farol. Na sexta-feira, o governador acompanhou a saída do primeiro dia de desfile do Bloco Olodum, no Circuito Batatinha (Pelourinho).

Festa no Curuzu

A secretaria da Cultura do Estado (Secult), Arany Santana, representou o governador durante a festa no Terreiro Ilê Axé Jitolu. Também estiveram presentes partidários e apoiadores políticos de Rui, como a vereadora Marta Rodrigues, o secretário estadual do Desenvolvimento Urbano (Sedur), Nelson Pelegrino e a deputada estadual pelo PCdoB, Olívia Santana.

Esse ano o Carnaval do 'mais belo dos belos' trouxe o tema 'Botswana: Uma História de êxito no mundo' e conta com o patrocínio da Bahiagás. Por volta das 22h30, o Ilê seguiu do circuito Mãe Hilda para o Osmar, no Campo Grande, onde desfila às 2h da madrugada. O Ilê sai também nesta segunda-feira (24) e, pela primeira vez, o bloco desfila sem cordas na terça-feira (25).





O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airports e Claro.