Apesar dos sintomas de covid, Nicole Bahls vai para ceia de Natal e contamina família

Nicole Bahls revelou que testou positivo para covid-19. Ela já apresentava sintomas desde a semana do Natal. No entanto, ela "pensou que fosse gripe" e foi comemorar a data com a família. Dias depois veio o diagnóstico de coronavírus.

“Fui passar Natal com a família e contaminei três pessoas sem saber. Achei que era gripe. Depois acabei perdendo o paladar e corri fazer exame. Infelizmente deu positivo”, disse ao colunista Leo Dias.

Todos da família de Nicole passam bem. Agora, a influencer diz que vai se resguardar no ano novo. “Estou no sexto dia de contágio. Vou ter que passar o Réveillon isolada. Uma pena. Mas vai dar tudo certo”.