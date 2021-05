Aplicação da 2º dose da Coronavac é estendida até 21h desta quarta (19)

O horário de vacinação para quem vai tomar a 2ª dose da Coronavac em Salvador foi estendido nesta quarta-feira (19) até às 21h, informou a Secretaria Muncipal de Saúde (SMS).

Os pontos vão funcionar até esse horário somente para as pessoas com data de retorno marcada até o dia 19 de maio no cartão de vacinação ou no site da SMS. O mutirão é mais uma oportunidade para as pessoas que necessitam completar o esquema vacinal recebendo a segunda dose.

Até às 15h, de acordo com o Filômetro, site que mostra o fluxo dos pontos de imunização em tempo real, os locais direcionados para a 2ª dose do imunizante estão com pouca movimentação. A baixa procura tem preocupado a pasta, além do número de pessoas que agendam e não comparecem aos pontos de imunização.

Pontos de aplicação da 2ª dose (até 21h)

Drives-thru: Arena Fonte Nova, Vila Militar (Dendezeiros), Universidade Católica do Salvador (Pituaçu), Centro de Convenções de Salvador (Boca do Rio) e Unijorge (Paralela).

Pontos fixos: Unijorge (Paralela), Universidade Católica do Salvador (Pituaçu), Cajazeiras V, Colégio da Polícia Militar (Dendezeiros), UBS Sérgio Arouca (Paripe), UBS Eduardo Mamede (Mussurunga) e UBS Ramiro de Azevedo (Nazaré).