Aplicativo 99Food doa mil refeições em Salvador

O aplicativo 99Food vai doar refeições para aqueles que se encontram em situação de rua e de vulnerabilidade social. Ao todo, serão entregues 1 mil marmitas para pessoas atendidas pela Prefeitura de Salvador.

A ação acontece nesta quarta-feira (6) em diversas instituições sociais da capital baiana (confira abaixo). Para fornecer as marmitas, a 99Food fez escolheu um de seus parceiros com a ideia de, além de fomentar a cultura local, valorizar o pequeno empreendedor. Para esta ação, o estabelecimento escolhido é a Churrascaria e Pizzaria Tourão, localizada no bairro Castelo Branco.



A vice-prefeita e secretária de Governo de Salvador, Ana Paula Matos, destacou a importância do trabalho em conjunto em tempos de pandemia. “Com essa ação vamos beneficiar oito instituições que já são parceiras da prefeitura. Esse esforço conjunto do poder público, empresas privadas e sociedade civil faz a diferença para vencermos esse momento difícil”, pontuou.



Pedro Gomes, diretor de operações da 99Food, ainda afirma que a iniciativa faz parte do propósito da empresa.“Parcerias como essa com a Prefeitura de Salvador são fundamentais, pois a 99Food entende que tem um papel importante de apoio à sociedade e está sempre disposta a colaborar com ações de responsabilidade social. Isso é ir além do nosso negócio e está dentro do nosso propósito como empresa".

Veja abaixo as instituições contempladas na ação:

Instituição Deus é Fiel - Rua Afeganistão, 12 - Bairro Calabetão

Lar Amor e Vida - Travessa Jardim Santa Helena, 307 - Bairro Acupe de Brotas

Instituição Assistencial Beneficente Conceição Macedo (IBCM) - Rua Santa Clara, 85 - Bairro Nazaré

SSA Invisível - Bairro Vasco da Gama

Cidade da Luz - Rua Barreto Pedroso, 295 - Bairro Pituaçu