Aplicativo do Bradesco tem falhas durante a manhã desta terça-feira

O Bradesco foi parar no topo dos assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta terça-feira, 30, diante de relatos de usuários de que o aplicativo do banco enfrenta falhas. Os relatos dão conta de que os clientes não conseguem logar no programa.



Através de sua conta oficial na rede social, o Bradesco informou a diferentes usuários que a área responsável já havia detectado o motivo da falha e trabalhava para regularizar o funcionamento o quanto antes.



O banco também orientava os usuários a utilizarem outros canais, como internet banking (acesso via computadores) ou o atendimento telefônico.



De acordo com o site Downdetector, que mapeia falhas em serviços online, os relatos de falhas no aplicativo do banco começaram após as 9h30, e chegaram a um pico às 10h59.



Por volta das 11h35 estavam em queda, mas ainda em patamares consideravelmente mais altos que o normal.



Procurado, o Bradesco informou que o aplicativo para pessoas físicas teve momentos pontuais de intermitência.



"Equipes estão trabalhando para regularização o mais breve possível. Os demais canais de atendimento operam normalmente", afirmou o banco.