Apoiado por Neto, Bruno Reis entra no páreo para prefeitura

Em uma festa que reuniu centenas de lideranças comunitárias, militantes e dirigentes de diversos partidos, deputados, vereadores e secretários municipais, o DEM lançou nesta segunda-feira (6) no Hotel Fiesta, a pré-candidatura do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis, a prefeito de Salvador. Natural de Juazeiro e formado em Direito, Bruno tem 42 anos, já foi deputado estadual por dois mandatos e é um dos nomes de maior confiança do prefeito ACM Neto, de quem é amigo há mais de 20 anos.

O prefeito, por sinal, é considerado o mais forte cabo eleitoral na sucessão de outubro. Eleito em 2012 e reeleito em 2016 com mais de 70% dos votos válidos, Neto conta hoje com 75,2% de aprovação, de acordo com pesquisa do Instituto Paraná. O levantamento mostra ainda que ele influenciaria positivamente o voto entre a maioria dos eleitores da capital baiana. Para 52,3% dos soteropolitanos, o aval do democrata a um candidato ajudaria esse nome nas urnas.

A definição do nome de Bruno ocorreu após intensas conversas realizadas nas últimas semanas entre Neto, o atual vice e integrantes dos partidos da base aliada ao DEM. A escolha, no entanto, já era esperada nos meios políticos. Desde que foi escolhido para vice de Neto em 2016, Bruno já vinha sendo considerado como postulante natural à sucessão do democrata e foi preparado para isso, ocupando cargos estratégicos na administração municipal.

Durante o ato público, ACM Neto afirmou que vai participar ativamente da campanha, mas garantiu que vai focar em concluir o mandato e deixar um grande legado para Salvador. “Nosso pré-candidato está apresentado. Ele terá a oportunidade de dialogar com a cidade, de construir seu plano de governo. E eu vou estar governando a cidade, cuidando da cidade para concluir bem nosso governo, mas é claro que também acompanhando de perto essa caminhada política. Minha preocupação até o fim desse ano vai ser completar o nosso trabalho, assegurando toda essa transformação que começou em 2013”, afirmou o democrata.

Em seu discurso, Neto defendeu, enfaticamente, a eleição de Bruno Reis no pleito de outubro: “Chego hoje aqui com o sentimento de responsabilidade muito maior do que de há oito anos, com a consciência do dever que eu tenho com a minha cidade e com a sua população. Salvador tem a oportunidade em outubro de decidir por aquele que está preparado para governar os seus destinos. E aquele que está preparado para ser o grande prefeito chama-se Bruno Reis”.

O discurso foi interrompido por aplausos e saudações como “Neto já fez, agora é Bruno Reis”. O prefeito, então, prosseguiu afirmando que a amizade com Bruno não pesou em sua escolha. “Todos sabem da minha amizade com Bruno, no entanto, aprendi desde cedo em casa, com um grande professor, o meu avô [ACM], a separar a amizade da competência. Quem fala aqui não é o amigo, é o prefeito, que sabe do peso da decisão que está sendo tomada”, disse.



História

Ainda em sua fala, o prefeito fez um breve histórico da vida pública de Bruno Reis. Destacou seus dois mandatos como deputado estadual, a participação “decisiva” nas eleições municipais de 2012 e sua atuação à frente da Secretaria de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza. “A gente sabe que uma pessoa realmente merece estar na vida pública quando ela mostra que tem habilidade para cuidar de gente. E foi isso que Bruno mostrou como secretário. A sua vocação é essa, servir a quem mais precisa”, afirmou.

(Foto: Betto Jr/CORREIO)

Neto destacou ainda a capacidade do vice de estruturar grandes programas, como o Morar Melhor e o Primeiro Passo, que fizeram com que Salvador, segundo ele, se transformasse em “referência” na área social. “Agora, como secretário de Infraestrutura, Bruno está tocando o maior conjunto de obras, o maior plano de investimentos da história de Salvador”, assinalou o prefeito.

ACM Neto afirmou ainda, que com esse currículo, Bruno Reis, caso seja eleito, chegará à prefeitura muito mais preparado do que ele. “Eu não conhecia, em 2012, a cidade como eu conheço hoje. Mas uma coisa eu garanto: ninguém conhece Salvador tão bem como Bruno Reis. Ele conhece cada rua, cada beco, cada viela”, enfatizou, para acrescentar: “Isto não tem preço. Esta qualidade é fundamental para um administrador que deseja governar uma cidade deste tamanho, com as suas complexidades".

Emoção

Visivelmente emocionado, Bruno Reis iniciou sua fala lembrando da infância sofrida. Ele perdeu a mãe aos 9 anos e ficou órfão de pai seis anos mais tarde. “Eu poderia ter seguido o caminho das drogas e culpar a vida, mas em nenhum momento eu pensei nisso, porque eu sabia que quando Deus tirava com uma mão, ele compensava com a outra", afirmou, sob aplausos. “Hoje estou aqui realizando um sonho. Por diversas vezes perguntei se essa oportunidade chegaria, e ela chegou, Eu não vou decepcionar”, ressaltou.

Bruno Reis disse ter aceitado o desafio com o sentimento de responsabilidade, com consciência do legado que o prefeito ACM Neto vai deixar para a cidade de Salvador - hoje referência em administração pública no país -, com avanços, segundo ele, “significativos” em áreas fundamentais, como Educação, Saúde, gestão fiscal e mercado de trabalho.

“Tenho consciência desse legado. Tivemos uma reunião no final do ano, e ele [ACM Neto] me fez uma única exigência: ser um bom prefeito para Salvador, melhor até do que ele", afirmou Bruno Reis. “Me sinto hoje seguro e pronto para assumir esse desafio. São 20 anos de vida pública rodando esta cidade, não tem um único bairro ou ilha que eu não tenha visitado”, assinalou o pré-candidato.

No final do discurso, ele pediu aos militantes para tomar conta da cidade, dialogar e conversar com as pessoas. E argumentos, afirmou, não faltam. “Vocês vão dizer que o seu candidato é o único que representa a estabilidade, a segurança e a certeza de que Salvador não vai recuar ou retroceder. Digam que o candidato de vocês é o que vai garantir o que Salvador tem hoje de mais importante: a sua autonomia”, concluiu.

DEM já consolidou apoio de 12 partidos

A pré-candidatura de Bruno Reis à Prefeitura de Salvador já conta com o apoio de 12 partidos: PSDB, PSL, Republicanos, Cidadania, PMN, DC, PTB, MDB, Solidariedade, PSC, PL e Patriota. O presidente da Câmara de Vereadores, Geraldo Jr. (SD), será um dos coordenadores políticos da campanha do Democrata.

"Geraldo participou ativamente das conversas nesses últimos dias e foi essencial para que tivéssemos um conjunto de 12 partidos aqui hoje. Ele certamente terá um papel de protagonista neste processo eleitoral", afirmou o prefeito ACM Neto.

O presidente da Câmara desistiu da pré-candidatura à Prefeitura após um encontro com Neto no domingo à noite. Em seu discurso, Geraldo Jr. disse que a sua relação com o grupo político do prefeito foi construída ao longo de 20 anos sem interesses políticos, financeiros ou profissionais.

"Foi uma relação construída, sim, com decência e transparência", disse o vereador. "Existe uma diferença muito grande entre o querer e o poder. Um dia ainda quero governar a minha cidade, mas entendo que o melhor nome hoje para governar Salvador é o de Bruno Reis. Ele é o melhor".

Já a deputada federal Dayane Pimentel (PSL), pré-candidata à prefeitura de Feira de Santana, afirmou que a eleição de Bruno dará continuidade ao "ótimo" trabalho do prefeito ACM Neto. "Queremos dar continuidade nessa gestão de ACM Neto que transformou Salvador. Eu enxergo o seu trabalho Bruno e é isso que Salvador precisa, de trabalho, dar continuidade a esta gestão que é a melhor do país", afirmou.

Tucanos

O deputado federal Adolfo Viana (PSDB), por sua vez, disse que diversos nomes do partido queriam disputar as eleições para prefeito de Salvador, no entanto, a legenda chegou ao entendimento de que ninguém melhor que Bruno Reis para dar continuidade ao "excelente" trabalho que vem sendo feito pelo prefeito ACM Neto.



"Nós do PSDB somos parceiros do prefeito ACM Neto de primeira hora, lá de 2012. Neto pegou esta capital completamente destruída. E o que foi que ele fez? Arrumou a casa, ajustou as finanças e de lá para cá Salvador voltou a brilhar, voltou a encontrar as grandes obras e as soluções dos seus problemas. Portanto, nada mais justo do que estarmos aqui mais uma vez para dizer sim ao prefeito ACM Neto e dizer que estamos juntos", enfatizou.