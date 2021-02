Apoiadores de deputado preso agridem manifestante em frente à sede da PF

Apoiadores do deputado federal Daniel Silveira agrediram um homem em frente à sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro — onde o parlamentar está preso desde ontem (16) — que carregava consigo um cartaz em homenagem à vereadora assassinada Marielle Franco.

O homem carregava uma placa da Rua Marielle Franco semelhante à que Daniel quebrou durante sua campanha eleitoral, em 2018. A confusão começou após um apoiador do deputado preso tomar o cartaz da mão do homem e arremessá-lo. Ao correr para recuperar a placa, o homem foi agredido e imobilizado.

O momento foi registrado por diversas pessoas da imprensa, que tentaram acalmar os ânimos, mas acabaram sendo hostilizados por apoiadores de Daniel Silveira. Após a confusão, a Polícia Militar chegou no local e tirou fotos.

Prisão

Daniel Silveira foi preso na noite de terça-feira (16) por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes após ter compartilhado vídeo com apologia ao Ato Institucional 5 (AI-5) da ditadura militar e ataques e ameaças a membros da Corte.

Por unanimidade, o Supremo confirmou nesta quarta-feira (17) a prisão do deputado bolsonarista. A Procuradoria-Geral da República (PGR) deve apresentar nos próximos dias uma denúncia contra o parlamentar.

Conforme previsto na Constituição, em caso de prisão em flagrante por crime inafiançável, o processo deverá ser enviado dentro de 24 horas para a Câmara, a quem caberá resolver sobre a detenção do deputado. Logo depois de assinar a decisão, na última terça-feira, Moraes entrou em contato com o presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), por telefone.