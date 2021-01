Apoiadores de Trump invadem Congresso para impedir certificação de Biden

Um grupo de manifestantes pró-Trump invadiu o Capitólio, sede do Congresso dos EUA, onde acontecia a sessão para confirmar a vitória do democrata Joe Biden na eleição presidencial. O protesto, convocado pelas redes sociais e com apoio de Trump, tenta pressionar os congressitas para que apoiem uma iniciativa do presidente para derrubar os resultados do Colégio Eleitoral.

O grupo derrubou barreiras de proteção ao redor do Capitólio e entrou em conflito com o policiamento, que usou spray de pimenta na tentativa de conteção.

A invasão ocorreu enquanto Câmara e Senado debatiam se acatavam ou não uma objeção aos resultados do Arizona, reduto republicano que teve vitória de BIden em novembro.

Por conta da invasão, tanto a Câmara quanto o Senado encerraram as sessões. Senadores e deputados foram colocados em locais seguros dentro do prédio do Capitólio. A emissora NBC diz que o vice-presidente Mike Pence, que presidia a sessão, foi retirado do edifício por questão de segurança.

Em mensagem nas redes sociais, Trump pediu que os manifestantes protestassem "pacificamente" e que confiassem nas forças de segurança americanas. Mas houve vandalismo e confrontos, além da invasão.

Por conta dos protestos na capital do país, a prefeita Muriel Bowser determinou um toque de recolher a partir das 18h de hoje até as 6h da quinta-feira (7).