Apoiadores do governo Bolsonaro vão à Barra pedir mudanças no STF

Um grupo de manifestantes se reuniu no Farol da Barra, na manhã deste domingo (25), para protestar contra o projeto de lei conhecido como ‘Lei do Abuso de Autoridade’ e em favor de mudanças na composição do Supremo Tribunal Federal (STF). O ato, segundo estimativa dos organizadores, contou com 5 mil pessoas.

Com faixas e cartazes com dizeres como "Bolsonaro mito", "Moro herói nacional" e "Limpa STF", os manifestantes caminharam do Farol ao Morro do Cristo.

Alex Domingues, líder do ‘Vem Para Rua Bahia’, um dos grupos que organizou a manifestação, falou sobre o ato. “O povo está consciente da necessidade de mudanças no país, por isso apoia a Lava Jato e está atento às manobras dos maus políticos, que querem manter tudo como está. Estamos aqui, principalmente para exigir uma faxina no STF”, disse.

Com um trio elétrico conduzindo os manifestantes, os microfones foram abertos para que quem quisesse se manifestar sobre o pedido de desligamento dos ministros da corte máxima brasileira.

“A gente tem tudo para ser o melhor país do mundo. Somos nós os pagadores de imposto, pagamos os salários dos servidores públicos. Essa é a toga do Supremo Tribunal Federal do povo brasileiro. Nós queremos lisura no trato com a coisa pública, que as leis sejam cumpridas”, defendeu um dos manifestantes, que se identificou apenas como Zeca, enrolado em uma bandeira do Brasil.

No chão, mais manifestantes defendiam as mudanças no STF. O casal Gemima Paula, 20, e João Vitor Sabino, 20, fez questão de comparecer. “A gente veio defender os nossos ideiais, para protestar, porque é necessário. Estamos aqui em prol do nosso governo. É clichê, mas é necessário se posicionar contra a impunidade desse país. Estamos aqui pelo Brasil”, disse o assessor contábil.

“Mesmo que mude o governo, com esses juízes não vai adiantar. Por isso estamos aqui para exigir que eles saim”, completou a estudante, referindo-se aos ministros.

Outro bastante empolgado com a manifestação era o artista Emerson Rui, conhecido como Mito Show. “Como artista, estou fazendo meu papel de cidadão. Vim pedir ao presidente que vete o projeto de lei do abuso de autoridade. Através da música, quis expressar o meu desejo de cidadão”, disse ele que compôs uma música para o protesto, intitulada ‘Força Capitão’, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro.

O ato foi encerrado pouco antes das 12h, com a execução do Hino Nacional, nas proximidades do Morro do Cristo.



