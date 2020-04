Após 10 anos, Wesley Safadão descobre que seu haras tem uma cachoeira

Imagine ser dono de um terreno e, somente após uma década, descobrir que há uma cachoeira no local. Foi isso que aconteceu com Wesley Safadão. O cantor está passando o período de isolamento social em meio a natureza em seu haras, em Aracoiaba, no Ceará, e relatou no Instagram que, só agora, soube do 'detalhe' da propriedade.

"Depois de dez anos aqui, descobrimos essa cachoeira. Não sabia que tinha aqui no haras", falou Safadão, que apareceu nas imagens curtindo o banho no lugar com a mulher, Thyane Dantas, e os filhos Ysis e Dom. Além deles, o artista também é pai de Yhudy, fruto da relação com a empresária Mileide Mihaile.