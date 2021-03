Após 12 dias internada, cozinheira baiana Alaíde Conceição vence a Covid-19

Alaíde do Feijão venceu a covid-19 e recebeu alta médica

Uma boa notícia para encerrar o domingo. A cozinheira Alaíde Conceição, dona do famoso restaurante Alaíde do Feijão, no Centro Histórico de Salvador, venceu a Covid-19. Ela estava internada há 12 dias no Hospital Couto Maia, na capital baiana. Em nota oficial, a assessoria de Alaíde falou sobre a conquista: “Após 12 dias de internamento na luta contra o coronavírus, Alaíde do Feijão, graças a Deus e aos orixás, recebe a tão esperada alta médica do ICOM!”. Após essa alta de hoje, ela segue para o Hospital Irmã Dulce, onde passará por dois especialistas médicos para análise do quadro geral. Alaíde tem 72 anos e é considerada referência do movimento negro no Pelourinho.



Foto: Heitor Salatiel/UOl. Siga o insta @sitealoalobahia.