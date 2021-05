Após 15 anos, Gil do Vigor reencontra o pai: 'Te amo'

Gil do Vigor, do BBB21, reencontrou o pai depois de 15 anos. O economista postou uma imagem ao lado do pai, também chamado Gilberto, neste sábado (29), celebrando. "O reencontro aconteceu! Te amo meu pai e obrigado por seu amor e por estarmos felizes como família", escreveu.

Durante o reality, Gil falou da vontade que tinha de rever o pai. Em abril, enquanto o filho ainda estava confinado, seu Gilberto deu entrevista afirmando ter vontade de reencontrar Gil.

O pai deixou a casa da família quando Gil tinha só quatro anos, mantendo pouco contato desde então. Gil contou que chegou a convidar o pai para um concurso de moda que ia participar, mas o pai negou, afirmando que tinha vergonha dele.

No mês passado, seu Gilberto disse que esses momentos ficaram para trás. Ele posou com a camisa da torcida do filho. "Tenho muito orgulho de quem ele é quando o vejo pela TV. Meu filho está realizando um sonho, é um batalhador mesmo, estudioso, chegou longe onde ninguém podia imaginar", disse ele ao Extra. Ele afirmava que não queria nada além de um "abraço apertado" de Gil. “E dizer que amo muito ele. Nunca disse isso para o meu filho”.

Seu Gilberto mora a três horas da casa dos filhos Gil e Janielle, na periferia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Ele casou de novo e teve outro filho, mas hoje está separado novamente. Mora só e vive de aluguel. Atualmente, está desempregado, vivendo de bicos desde que foi demitido de um prédio em que foi porteiro por 16 anos. “Estou desempregado faz um tempo, e faço um bico aqui, outro ali porque tenho que pagar o aluguel. Mas hoje moro sozinho. Eu e Deus”. Ele contou também que luta contra a dependência química, após anos viciado em crack.