Após 15 anos juntos, Tânia Mara e Jayme Monjardim se separam

O casamento de Tânia Mara e Jayme Monjardim chegou ao fim após 15 anos. O ex-casal tem uma filha, Maysa de 9 anos, e oficializaram a união em dezembro do ano passado em cerimônia religiosa na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, no Centro do Rio.

De acordo com o UOL, a informação do término do casamento foi confirmada pela assessoria da cantora na tarde desta quita-feira (10). A separação aconteceu há cerca de sete meses.

Tânia Mara confessou, em 2017, no programa Luciana By Night, que achou engraçado o início de seu relacionamento com o diretor. "Eu não sabia quem era o Jayme. Lógico que você vê o nome dele e associa 'diretor', mas eu não imaginava que ele fosse tão lindo e que eu iria me apaixonar", disse.

Ela também garantiu que a diferença de idade de 27 anos entre os dois nunca os incomodou. "Ele é muito jovem e eu sou muito madura para minha idade. Acho que, na verdade, a velha sou eu".