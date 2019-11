Após 23 rodadas seguidas como titular, Flávio desfalca o Bahia

Flávio conquistou a confiança do técnico Roger Machado ao longo do Brasileirão. Os números e as escalações do Bahia no campeonato comprovam isso: o volante vestiu a camisa titular por 23 rodadas seguidas. No entanto, ele desfalcará o tricolor contra o Goiás, no jogo de domingo (24), às 16h, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Flávio levou cartão amarelo pela terceira vez no campeonato, durante o empate em 1x1 com o Palmeiras, no último domingo (17), na Fonte Nova. Essa é a primeira que ele é suspenso nesta edição da Série A. Participou de 25 jogos, sendo que apenas em um deles começou no banco de reservas.

Flávio defendeu o Bahia pela primeira vez nesta Série A na 7ª rodada, quando entrou no decorrer do triunfo por 1x0 contra o Grêmio. Depois, foi titular na 9ª rodada, na derrota por 3x1 contra o Internacional. Acabou substituído durante a partida.

O volante se firmou como titular após a saída de Douglas Augusto, em julho, na pausa do Brasileirão por causa para a Copa América. Ele começou em campo no empate sem gols com o Cruzeiro, na 11ª rodada, no dia 20 de julho, e não deixou mais o time. Em parceria com Gregore, Flávio se transformou em um dos protetores da zaga tricolor.

Apesar da baixa, o técnico Roger Machado terá três reforços no jogo contra o Goiás. Uma cláusula contratual impediu que o zagueiro Juninho, o meia Guerra e o atacante Artur, emprestados pelo Palmeiras, entrassem em campo diante do time paulista. O trio estará à disposição no confronto com a equipe goiana.