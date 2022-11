Após 26 anos, Christiane Pelajo pede demissão da Globo

A jornalista Christiane Pelajo pediu demissão da Globo após 26 anos à frente do jornalismo na emissora. A decisão foi informada à empresa nesta sexta-feira (4) e a apresentadora enviou mensagens aos colegas de trabalho alegando que estaria procurando "novos objetivos".

De acordo com apurações do site Notícias da TV, Pelajo será substituída por Bete Pacheco, sua colega de emissora, que já fazia substituições recorrentes. A jornalista estava com a ideia de sair da Globo há algum tempo, mas esperou as eleições para fazer o comunicado.

"Saio com a certeza absoluta de que cumpri, com primor, todas as missões que recebi. Quero aproveitar a vida, que ainda tem muitíssimo a me oferecer", disse Christiane.

A comunicadora chegou na Globo em 1996, fazendo edições noturnas do programa Em Cima da Hora (1996-2010) e Pelo Mundo (1998-2017). Em 2017, virou apresentadora do Estúdio i, no lugar da colega Maria Beltrão.

Já na televisão aberta, Pelajo passou pelo Jornal da Globo, Jornal Nacional, apresentou cerimônia do Oscar, assumiu o comando do SP2, além de ter participado de coberturas especiais, como o funeral da princesa Diana, prisão de Saddam Hussein, morte do papa João Paulo 2° e eleições do papa Bento 16, em 2005.

O currículo de Christiane ainda teve espaço para fazer a Copa do Mundo da França e Alemanha, além dos Jogos Olímpicos de Atenas. Na política, entrevistou diversos candidatos à presidência da República.