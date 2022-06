Após 3 meses em coma, mulher acorda e descobre que noivo arrumou outra

Uma australiana de 25 anos que vive no Canadá viu a vida mudar depois de uma queda de prédio que sofreu em agosto de 2021. Brie Duval foi hospitalizada e ficou três meses em coma. Ao acordar, descobriu que o noivo, com quem estava havia quatro anos, não a visitou em nenhum momento e já estava com outra namorada.

Ao jornal britânico Mirror, Brie contou que só descobriu que o noivo estava em outra quando a própria atual namorada dele mandou um e-mail pedindo para ela não procurar mais ele. "Finalmente recebi meu telefone e meu primeiro pensamento foi ligar para ele e ver se ele sabia o que aconteceu. Ele não tinha ido me ver", relembrou a jovem.

A jovem quase perdeu a vida no acidente - ela caiu de um prédio, teve uma lesão cerebral e várias fraturas. Os médicos deram chance de sobrevivência de 10% a ela. Da Austrália, e por conta das restrições de viagem com a pandemia, os pais nem puderam visitá-la.

"Minha mãe e meu pai foram ao governo e pediram permissão especial para se despedir de mim, pois as coisas estavam ruins naquele momento. Eles recusaram, não lhes deram uma chance e não lhes deram uma razão, simplesmente disseram não", relembra Brie.

Ao descobrir que havia sido tão rapidamente descartada pelo noivo, e com o impacto de tudo que viveu, Brie resolveu voltar a viver com a família na Austrália. "Não quero ficar longe da minha família novamente", diz a jovem.