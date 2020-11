Após 46 anos, restaurante Mini Cacique, em Salvador, encerra atividades

A construção diária das narrativas é marcada, em parte, pela existência de lugares que ganham o imaginário popular ao longo de décadas, como os bares que Hemingway frequentava em Cuba, por exemplo. Quando um deles deixa de existir, todos sentimos a perda, mesmo sem nunca termos atravessado suas portas.



A notícia do fim de espaços como o restaurante Mini Cacique, “casa” de artistas como Carybé e Pierre Verger, e de amantes das artes, como o marchand Dimitri Ganzelevitch, é um exemplo dessa constante decadência que tem nos abatido.



Aberto em 1974 por Caline Sena e Luis Martinez Esteves, o local era conhecido pela culinária e simpatia. Localizado na rua Ruy Barbosa, nº 29, no Centro Histórico, não resistiu à crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus e fechou as portas. Ficaremos não só sem a rabada, a paella e o famoso cozido das quintas-feiras, como também sem a referência de um lugar que já foi ponto de encontro de tanta gente inspiradora.



