Após 53 anos, contrato de Glória Menezes e Tarcísio Meira com a Globo chega ao fim

Foto: Reprodução/TV Globo

Após mais de cinco décadas, chegou ao fim o contrato dos atores Glória Maria e Tarcísio Meira com a TV Globo. As informações são da coluna de Patrícia Kogut, no jornal O Globo, que destacou que o casal atuou em inúmeras novelas e se misturou à própria História da teledramaturgia brasileira.

Apesar do fim do contrato, ambos poderão voltar ao ar na emissora. “Tarcísio e Glória, com quem tivemos uma longa parceria de sucesso, têm abertas as portas para projetos em nossas múltiplas plataformas. Nos últimos anos, temos tomado uma série de iniciativas para preparar a empresa para os desafios do futuro. Com isso, temos evoluído nos nossos modelos de gestão, de criação, de produção e de desenvolvimento de negócios. Em sintonia com as transformações do mercado, a Globo vem adotando novas dinâmicas com seus talentos”, diz comunicado oficial da emissora.

Glória e Tarcísio estreou na emissora em 1967, na novela "Sangue e areia", de Janete Clair. Na época, eles já eram casados e tinham feito vários outros trabalhos em canais como TV Tupi e TV Excelsior.

A partir daí, tornaram-se figuras frequentes em novelas, minisséries e especiais da Globo. Em 1988, estrelaram e produziram o seriado "Tarcísio e Glória", que abordava a relação entre um empresário corrupto (Tarcísio) e uma extraterrestre (Glória). Atuaram juntos ainda em produções como "Irmãos Coragem" (1970), "O homem que deve morrer" (1971), "Espelho mágico" (1977), "Torre de Babel" (1998) e "A Favorita" (2008).

O trabalho mais recente de Tarcísio na Globo foi na novela "Orgulho & paixão" (2018). Já Glória esteve na novela "Totalmente demais" (2015), atualmente em exibição na faixa das 19h. No fim do mês passado, eles gravaram uma entrevista com Serginho Groismann para o ‘Altas Horas’, através da internet.