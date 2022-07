Após a saída do ex-presidente, Caixa computa 60 denúncias de assédio

Uma equipe, formada por 20 mulheres, está se revezando para registrar entre chats, WhatsApp e e-mails, comportamentos inapropriados na Caixa, da unidade de Brasília. Segundo apurações do O Globo, desde a saída de Pedro Guimarães, em 30 de junho, diversas denúncias foram registradas, totalizando 60.

A nova presidente, Daniella Marques, tem feito de tudo para acompanhar todas as investigações de perto. O Conselho de Administração da Caixa decidiu contratar uma empresa independente, sendo anunciado nos próximos dias, um escritório de advocacia e uma consultoria para ajudar nas investigações.

Relatos de testemunhas, denúncias eram acobertadas pela alta cúpula do banco durante a gestão de Pedro Guimarães, por isso, o banco pretende demonstrar compromisso com a apuração dos casos.

As primeiras conclusões, segundo expectativas de um técnico do banco, só irão sair em seis meses, dependendo da resolução do caso. A principal dificuldade é coletar provas que configurem assédio.