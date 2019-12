Após ação de vândalos, túnel da Via Expressa ganha nova iluminação

O túnel da Via Expressa, sentido Cidade Baixa, recebeu novo projeto de iluminação para o local, promovido pela Prefeitura. O serviço foi finalizado pela Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), com a instalação de dez novas estruturas de sustentação e uma de fixação em toda a extensão do local, prevendo principalmente a segurança de quem trafega nas faixas de rodagem.

A medida foi tomada após diversas ações de vândalos, que destruíram quase toda a estrutura e danificaram a fiação. A Dsip ressalta ainda que não é a primeira vez que o ato de vandalismo causa transtornos: até novembro desse ano, os furtos e depredações resultaram em um prejuízo de R$ 400 mil aos cofres públicos - valor equivalente, por exemplo, à reforma de 80 casas em situação precária pelo programa Morar Melhor.

Diariamente, uma equipe da diretoria realiza a fiscalização em toda a cidade. Qualquer pessoa também pode denunciar ações suspeitas através do telefone Fala Salvador, no número 156.