Após acidente, padrasto entrega criança desacordada à mãe e diz que estava dormindo

Um homem que não tinha CNH, e havia acabado de sair da prisão, se envolveu em um acidente de carro, que culminou com a morte de uma criança de 2 anos dias depois, em Bertioga, litoral de São Paulo. Gian Gabriel Fraga havia levado e enteada para passear, quando colidiu o veículo que conduzia. Após a batida, ele levou a menina desacordada para a casa da mãe e informou que a criança "estava apenas dormindo".

Ao perceber a situação, a mãe levou a filha ao Hospital Municipal de Bertioga. A menina foi transferida para o Hospital Santo Amaro, em Guarujá, mas morreu no último sábado (9), 12 dias após o acidente, de acordo com o g1.

O suspeito saiu do hospital após uma briga com a mãe da vítima e não foi mais encontrado pelas autoridades.

Dias antes do acidente Gian Gabriel Fraga foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele foi encontrado embaixo de uma cama, local onde se escondeu após ver os policiais durante um patrulhamento no bairro Jardim Paulista.

Ao ser abordado, Fraga entregou uma sacola plástica com 39 pedras de crack e seis tabletes de maconha.