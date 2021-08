Após aglomeração no Porto da Barra, prefeito faz apelo: 'temos 64km de orla'

Após as aglomerações nas praias de Salvador nesse fim de semana, e com o fechamento do acesso do Porto da Barra, o prefeito Bruno Reis fez um apelo para que as pessoas evitem fazer aglomerações nos mesmos pontos.

"Já temos 40% da população adulta com as duas doses, mas ainda precisamos nos cuidar, manter o distanciamento, fazer toda a higienização. Quando vimos o que estava acontecendo no Porto da Barra, fechamos o acesso e as pessoas só poderiam sair, não poderiam entrar mais pessoas".

Segundo o prefeito, apesar dos índices estarem em queda e a vacinação ter avançado na cidade, é preciso evitar as aglomerações e manter as medidas sanitárias.

"Temos 64km de orla, uma das mais extensas do Brasil, temos diveras praias que são encantadoras. Eu faço um apelo aqui e peço que as pessoas se espalhem ao longo das prais para que a gente não precise fechar as praias novamente", disse, nesta segunda-feira (23).