Após agredir jornalista, vereador é afastado por 30 dias da Câmara de Jacobina

O vereador Valnei dos Anjos (PCdoB) foi afastado da Câmara Municipal de Jacobina, no norte da Bahia, por 30 dias, por ter agredido a diretora de comunicação da prefeitura da cidade, Ellen Mascarenhas, de 31 anos, durante uma festa. Os vereadores tomaram a decisão, que pode ser prorrogada por mais 30 dias, por unanimidade, em audiência ocorrida nesta quinta-feira (9).

O presidente da Câmara de Vereadores do município, Juliano Cruz, acredita que não sejam necessários 30 dias para que o trabalho de julgamento de Valnei dos Anjos seja concluído. "Ele está respondendo por falta de ética e decoro e temos provas robustas sobre o fato. Fizemos nosso papel e ele foi afastado por unanimidade, foi um fato que constrangeu toda a Jacobina", disse.

Um vídeo das câmeras de segurança do local mostra a agressão do vereador contra a mulher no Arraiá de Santo Antônio, dentro do Parque de Exposições da cidade. Ele agrediu a vítima com xingamentos, empurrões e depois deu um soco na cabeça da jornalista. "A gente abomina qualquer tipo de agressão física ou psicológica a qualquer cidadão, principalmente se tratando de uma mulher, tanto é que a Câmara reagiu o quanto antes para abrir o processo legislativo", completou o presidente da Casa.

A jornalista contou que estava no arraiá como coordenadora de comunicação do evento, acompanhando um influenciador que havia sido contratado para cobrir a festa. Quando os dois estavam a caminho da praça de alimentação para comprar uma água, o vereador Valnei dos Anjos passou por eles e foi cumprimentar o rapaz que estava com a vítima, foi quando aconteceu a agressão.

"Ele pisou na minha bota e eu falei: ‘Oxe, vai me derrubar?’. Depois disso, eu não tinha notado antes de falar, mas ele estava completamente bêbado e imediatamente veio para cima de mim, xingando e me empurrando, e depois me deu um murro na cabeça. Não tinha motivo pra isso, nada justifica, nós não brigamos, ele só pisou na minha bota e eu reclamei", relatou Ellen.

Segundo a servidora da prefeitura, o que aconteceu depois da agressão foi pior do que o ato em si. "Foi muita exposição, eu me senti muito violentada com os comentários das pessoas me chamando de mentirosa e me desqualificando achando que eu estava mentindo. Mas daí soltaram as imagens e a população viu que eu estava falando a verdade. Mas até então, antes das imagens comprovarem a agressão, o que estava me chateando foi o fato de eu falar que eu fui agredida e as pessoas duvidarem da minha palavra, só acreditaram por causa do vídeo", declarou a diretora de comunicação.

Ellen já registrou um Boletim de Ocorrência para que a polícia investigue o ocorrido. Ela conta que espera um pedido de desculpas do vereador, o que ainda não aconteceu. "Eu espero que ele reconheça o erro dele, procure ajuda, entenda a gravidade do que ele fez e melhore para não cometer o mesmo. A nota pública que ele soltou sobre o caso me machucou muito, porque ele se diz inocente, não reconheceu o erro dele", completou a vítima.

No posicionamento, o vereador diz que vem à público esclarecer que sempre foi norteado pelo respeito à mulher e que comprovará a sua inocência após o processo legal.

Nas imagens das câmeras do arraiá, duas viaturas da Guarda Municipal de Jacobina são vistas no local e três agentes veem a agressão. Eles só se aproximam do vereador após duas pessoas terem o segurado. Em seguida, Valnei é levado por outras duas mulheres, como se estivesse alcoolizado.

O núcleo da Comissão de Defesa da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Jacobina emitiu uma nota de repúdio sobre a agressão e a mesa diretora da Câmara de Vereadores disse que espera apuração dos órgãos competentes para tomar medidas administrativas e judiciais contra o vereador. Assim como a OAB, afirmou que também repudia qualquer ato de violência contra as mulheres.