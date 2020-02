Após agressão de PM, movimento negro protesta em frente ao Quartel dos Aflitos

“Somos criolo doido, somos bem legal, temos cabelo duro, somos somos black power”. Foi com os versos emblemáticos do Ilê Ayé, que o protesto começou. No fim, rosas brancas entregues a membros da Polícia Militar (PMBA) e durante todo ato a mensagem: “meu black não é crime”. Organizado por diversas entidades do movimento negro, o ato que ocupou a porta do Quartel dos Aflitos, sede da PM na Bahia, marcou a tarde desta sexta-feira (7).

Unidas, diversas organizações do movimento negro, protestaram pelo seu direito de usar o cabelo da forma como desejar. O mote de defender a possibilidade de usar o cabelo black power sem ser identificado como marginal ou criminoso é uma reação ao episódio onde um adolescente negro é agredido por um policial militar por conta do cabelo.

“Casos como esse acontecem diariamente. Mas esse é um caso emblemático porque ele tenha sido o caso onde a violência policial por conta da estética tenha sido registrada da forma mais nítida. Dizer que meu black não é crime é dizer que expressar a nossas referências e a nossa identidade felizmente não está em nenhum código criminal. É um ato para reafirmar a nossa identidade racial e dizer para os policiais, que em sua maioria, também são jovens negros, que eles são nossos irmãos e precisam estar do nosso lado no combate ao racismo e no enfrentamento a violência e não o contrário”, explica Yuri Silva, jornalista, coordenador nacional do coletivo identidades negras, e conselheiro de direitos humanos do estado da Bahia do movimento negro, e um dos organizadores da ação

(Fotos de Marina Silva/CORREIO)

O caso de agressão ao jovem adolescente, que aconteceu no último domingo (02), gerou indignação em diversos grupos que se manifestaram ao longo da semana. No próximo domingo (09), quando o episódio completa uma semana, um abraço coletivo organizado pela Marcha do Empoderamento Crespo, vai acontecer em Parirpe, bairro onde a abordagem ao adolescente foi filmada.

O CORREIO procurou a Polícia Militar para questionar sobre como a instituição recebe o protesto na porta do quartel. Oficialmente, a corporação apenas respondeu que “a Constituição Federal assegura reunião pacífica, sem armas, em locais abertos ao público”. A PM informou, ainda, que para apurar a conduta do policial flagrado agredindo o jovem foram instaurados um processo disciplinar sumário e um inquérito policial militar, com prazos de 120 e 60 dias, respectivamente.

Na porta do Quartel dos Aflitos, a manifestação pacífica permitida pela lei, quis contar com a participação da corporação. Pouco antes do fim do ato, simbolizando a paz, rosas brancas começaram a ser distribuídas. Uma das manifestantes tentou, então, entregar a flor aos policiais que, durante toda a manifestação, estiveram parados em frente ao quartel. A moça, no entanto, encontrou resistência.

“Eu estou fardado”, disse o PM sem receber a rosa branca, e foi questionado pela manifestante se uma pessoa fardada não poderia receber uma flor. “E o que eu vou fazer com a sua flor?”, disse o policial em resposta, ao seguir recusando a oferta.

Foi preciso que um representante do comando da PM fosse chamado a porta do Quartel para que os policiais passassem a aceitar o ato simbólico. "Estamos crescendo junto com a manifestação dos senhores. Uma manifestação na porta do quartel, desse jeito, a algum tempo atrás não seria permitido, não seria possível, e hoje nós deixamos os senhores se manifestar da forma mais democrática, e que tenham demonstrado a insatisfação com os acontecimentos que, garanto a vocês não trazem nenhuma alegria para a Policia Militar”, discursou, ao receber a rosa, o subcomandante da PM, Coronel Paulo Uzêda, representando a corporação.

Durante o ato, pais, mães, filhos e filhas, solidários a agressão sofrida pelo adolescente. A consciência de que, a agressão flagrada na semana passada, pode acontecer com filhos, primos, irmãos e irmãs dos presentes no ato, tomou conta das falas. “ Vou buscar meu filho na escola sempre porque tenho medo desse tipo de comportamento. Para algumas pessoas, quem é negro, mesmo que seja uma criança, é visto como um marginal”, diz o professor José Alexio, 57.

Do lado do pai, e segurando a faixa do protesto, o filho, Pedro Aleixo, 11, mostra que pra ele as coisas são simples. “Uso meu cabelo assim, porque é assim que eu gosto, Não tem outro motivo. Só isso. Eu gosto dele assim”, diz ele orgulhoso, ao exibir o seu black, que não é crime.

