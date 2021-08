Após alunas testarem positivo para covid, colégio suspende parte das aulas presenciais

Após duas estudantes testarem positivo para a covid-19, o Colégio da Polícia Militar, da unidade dos Dendezeiros, decidiu suspender as aulas presenciais para as turmas dos ensino fundamental 2 e médio. As aulas serão suspensas por 14 dias, contados a partir dessa sexta-feira (27).

Segundo comunicado do colégio, as duas alunas são da 6ª série do fundamental 2 e do 1º ano do ensino médio. Ambas estavam assintomáticas.

Com a suspensão das aulas presenciais, os estudantes dessas turmas voltam ao ensino remoto, de acordo com a direção da unidade.

Ainda segundo o CPM, as aulas presenciais do fundamental 1 (escolinha) continuam visto que não houve contato com as alunas que testaram positivo para a doença.