Após ano marcado por lesões, volante Guilherme Rend deixa o Vitória

O volante Guilherme Rend não vai continuar no Vitória em 2022. Na última sexta-feira (31), o jogador de 23 anos usou as redes sociais para se despedir do Leão. Ele estava emprestado pelo Jacuipense, mas não terá o contrato renovado.

"Quero desejar sorte e um feliz 2022 pro Vitória e para todos nós. Obrigado por tudo. Quero agradecer a todos do clube, principalmente os funcionários, por tudo que fizeram por mim, levarei todos eternamente para minha vida", escreveu o volante.

Depois de se destacar em 2020, Rend não conseguiu ter o mesmo sucesso em 2021. O jogador conviveu com lesões e pouco atuou na última temporada. Ele disputou apenas nove jogos. Ao todo, ele deixa o Vitória tendo disputado 51 partidas e marcado dois gols.

"Tive uma lesão séria de anterior de coxa, onde desenvolvi "miosite ossificante" que me impossibilitou de jogar a maior parte da temporada; porém, me recuperei e consegui jogar alguns jogos da reta final", explicou o volante.

Além das lesões, a última temporada de Guilherme Rend foi marcada por uma quase transferência para o rival Bahia. O tricolor tentou a contratação do volante junto ao Jacuipense, mas o Vitória conseguiu manter o jogador no seu elenco.