Após anunciar câncer na bexiga, Celso Portiolli diz estar curado da doença; entenda

Depois de compartilhar nas redes sociais o diagnóstico de câncer na bexiga na manhã desta terça-feira (28), o apresentador Celso Portiolli gravou um novo vídeo explicando que, na verdade, ele já está curado do câncer e irá fazer um tratamento preventivo em 2022 para evitar o avanço da doença.



"Eu quero deixar clara só uma coisinha que está assustando muita gente. A maneira que estão colocando na manchete... Eu tive câncer, eu não estou com câncer. Eu tive um pólipo pequenininho, único, tirou. Eu tive, tirou. Não tem mais", explicou, no novo vídeo publicado em seu Instagram.

O apresentador explicou que as pessoas entenderam sua colocação anterior de forma errada e isso preocupou seus amigos e familiares. Agora, Celso seguirá para a fase do tratamento de imunoterapia. "Então agora eu vou fazer só um tratamento de imunoterapia, entendeu? O jeito que estão colocando, os meus amigos tão me ligando aqui quase chorando. Eu tive, acabou. Beleza? É isso", ressaltou.

Celso ainda frisou a importância de realizar exames de rotina para descobrir problemas de saúde como tumores ainda no estágio inicial, o que aumenta ainda mais a chance de cura. “Foi Deus que mandou ir lá fazer o exame. 'Vai lá fazer exame'. De verdade, eu senti isso e tenho certeza que foi Deus que me mandou lá fazer o exame pra achar isso logo no comecinho, no estágio mais precoce, entendeu?", contou.

Confira o vídeo: