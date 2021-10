Após anúncio de gravidez, Iran Ângelo posta indireta para Hulk Paraíba e esposa

A ex-esposa do jogador Hulk Paraíba, Iran Ângelo, fez uma publicação um tanto subliminar no Instagram. Entre os seguidores, especula-se que o post tenha sido uma indireta para o atleta e para a atual esposa, Camila Ângelo, sobrinha de Iran.

A suposta indireta vem aós a notícia de que Hulk e Camila esperam a primeira filha, Zaya. A menina está prevista para nascer em março do ano que vem.

Um dia após o Chá Revelação do casal, que foi amplamente divulgado no Instagram, Iran Ângelo fez a publicação misteriosa.

"Mentiras e deslealdades são como facas, elas cortam nossa carne, nos fazem sangrar, secar, morrer um pouco por dentro. Mas para aquele que tem Deus, esse morrer significa renascer. Renasço a cada decepção, a cada mentira desvendada, porque Jesus me fez forte. Obrigada Senhor, por mais um livramento", dizia o post. Camila Ângelo é apontada como o pivô para o fim do casamento entre Hulk e Iran, que já eram casados há 12 anos e possuíam dois filhos. O matrimônio chegou ao fim em 2019, e pouco tempo depois o jogador assumiu o relacionamento com a então sobrinha.

