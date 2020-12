Após apoio em viradas eleitorais, Neto recebe visitas de Colbert e Herzem

O prefeito ACM Neto (DEM) recebeu a visita na tarde desta quinta-feira (3) dos seus colegas Colbert Martins (MDB) e Herzem Gusmão (MDB), que foram reeleitos às prefeituras de Feira de Santana e Vitória da Conquista, respectivamente.

O encontro entre os gestores das três maiores cidades baianas foi marcado pela descontração, após a corrida eleitoral acirrada, na qual os candidatos à reeleição, apoiados por Neto, tiveram de ‘virar’ nas urnas, após ficarem atrás no primeiro turno.

No encontro, realizado no Palácio Thomé de Souza, Neto parabenizou os prefeitos. “A reeleição de Colbert Martins e Herzem Gusmão significa que o trabalho desenvolvido pelos gestores foi aprovado pela população. Tenho certeza absoluta que o segundo mandato será ainda melhor porque ambos partem de um patamar mais elevado”, afirmou o prefeito da capital.

Depois do encontro, que contou também com as presenças do ex-prefeito José Ronaldo (DEM), Sheila Lemos (DEM), vice-prefeita eleita de Vitória da Conquista, e Geraldo Junior, presidente da Câmara de Salvador, Colbert e Herzem destacaram a participação de ACM Neto nas campanhas.

“A presença de ACM Neto em Conquista foi muito importante pelo seu carisma e identificação com a cidade”, afirmou Herzem Gusmão. “Nossa vitória tem muito da participação e do envolvimento do prefeito ACM Neto”, afirmou o prefeito de Feira.