Após apresentar sintomas, teste de Ana Hickmann para coronavírus dá negativo

Ana Hickmann testou negativo para o novo coronavírus na manhã desta terça-feira, 24, em São Paulo. A âncora do Hoje em Dia, na Record TV, apresentou suspeitas da covid-19 na sexta-feira passada, 20, após sentir dores no corpo, febre, calafrio e tossir com secreções.

"Fiquei em contato com meu médico o tempo todo. Ele falou que se meu quadro não piorasse, eu não deveria ir ao hospital. Ontem [segunda, 23] acordei com febre alta, muita falta de ar e fui. Fizeram uma série de exames, incluindo o do coronavírus e testei negativo", afirmou pelo Instagram.

Apesar da boa notícia, Ana testou positivo para outros vírus da gripe e está tomando remédio para o quadro não evoluir para uma pneumonia. Por fim, a apresentadora elogiou os profissionais da saúde e as equipes de limpeza, segurança e outras que estão trabalhando nos hospitais. "Estão de parabéns. Muito obrigada", disse.