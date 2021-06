Após aprovação da Anvisa, Rui se reúne para combinar chegada da Sputnik V

Governadores do Nordeste e da Amazônia Legal, incluindo Rui Costa (PT), se reuniram nesse sábado (5) para debater os últimos detalhes da compra e importação da vacina russa Sputnik V. O imunizante contra a covid-19 foi aprovado ontem para importação e uso pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária);

Participaram da reunião, além de Rui Costa, os governadores Camilo Santana (PT-CE), Helder Barbalho (MDB-PA), João Azevêdo (PT-PB), Mauro Mendes (DEM-MT), Renan Filho (MDB-AL) e Wellington Dias (PT-PI). Eles combinaram os detalhes da aquisição pelo Fundo Soberano Russo.

"Reiteremos a determinação de obter mais vacinas para as populações das nossas regiões, em nome das nossas causas principais: vida e saúde. Com a ampliação das vacinas, o Brasil poderá superar a conjuntura de sofrimentos familiares, crise econômica e desemprego", declararam os consórcios do Nordeste e da Amazônia Legal, em carta conjunta após a reunião.

As vacinas Sputnik V e Covaxin, da Índia, foram aprovadas para importação e uso ontem pela Anvisa com ressalvas. A agência argumentou que os dois imunizantes preenchiam os pré-requisitos básicos para permissão de importação, mas ainda faltavam documentos a serem apresentados.

"A aprovação da vacina Sputnik pela Anvisa foi importante porque é mais um passo necessário no sentido de ampliarmos a quantidade de vacinas. Já estamos vacinando com a Coronavac, a AstraZeneca e, mais recentemente, com imunizantes da Pfizer. Nos próximos dias, chegarão vacinas novas da Janssen e, se estas forem adicionadas às vacinas Sputnik - agora com a aprovação da Anvisa - a gente terá condição de imunizar o nosso povo o quanto antes", declarou Renan Filho, por meio de nota após a reunião.