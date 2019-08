Após arrombamentos, prefeitura fará licitação de câmeras de vigilância para unidades de saúde

Após casos de arrombamentos a unidades de saúde da capital, a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS) lançará, em quatro meses, uma licitação para aquisição de câmeras de monitoramento eletrônico para serem instaladas em todas as unidades da cidade.

Nos primeiros oito meses deste ano, 16 postos foram arrombados por criminosos. O número é igual ao registrado pela pasta durante todo o ano de 2018.

Em 2019, as unidades mais invadidas foram a Unidade de Saúde da Família (USF) de Mata Escura e São José de Baixo, ambas com três casos. Logo após estão as da Gamboa e a de Joanes Centro Oeste, com dois casos cada.

A USF de Novo Marotinho, a USF Zumira Barros, o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Jardim Baiano, o Caps Rosa Garcia, Centro de Saúde (CS) Santo Antônio e o CS Barreiras tiveram um caso cada.

O mês do ano com mais arrombamentos registrados foi março, com quatro casos. Janeiro e agosto tiveram três casos cada.

Em nota ao CORREIO, a Secretaria Municipal de Saúde ressaltou que algumas unidades de emergência, como UPAs, contam com escolta da Polícia Militar durante 24 horas e que postos de atenção básica considerados "mais vulneráveis" são monitorados pela Guarda Municipal.

"A gestão também já sinalizou aos órgãos de Segurança Pública sobre as localidades com recorrência de arrombamentos para o reforço da ronda policial nessas comunidades", diz a nota.

Os casos de arrombamento:



DATA UNIDADE

30 /01 CAPS Jardim Baiano

31/01 CS Santo Antônio

04/01 - 09/8 - 12/8 USF Mata Escura

07/03 - 08/03 e 20/03 USF São José de Baixo

25/03 e 20/05 USF Gamboa

22/04 e 22/07 USF Joanes Centro Oeste

29/04 USF Novo Marotinho

02/05 USF Zumira Barros

11/06 CAPS Rosa Garcia

08/08 CS Barreiras