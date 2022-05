Após assassinatos de PMs, nove suspeitos são mortos em confronto com a polícia

O número de suspeitos mortos após o assassinato de policiais militares em Cajazeiras, no último fim de semana, chegou a nove. Segundo a PM, nove suspeitos foram mortos em confronto com equipes da corporação. Além disso, um homem foi preso e nove armas de fogo foram apreendidas, incluindo um fuzil calibre 556, uma submetralhadora e uma pistola calibre 9mm.

Desde a noite do último sábado (7), o policiamento foi reforçado na região pela 3ª CIPM (Cajazeiras), além de unidades táticas e especializadas. Além de Cajazeiras, estão incluídos os bairros de Águas Claras e Boca da Mata.



A primeira ocorrência foi registrada na manhã de segunda-feira (9), quando equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Polo) e do Comando de Policiamento Especializado (CPE) teriam trocado tiros com um grupo armado na Rua G, que fica na localidade conhecida como Independência, na Boca da Mata.

Na ocasião, um homem foi atingido e encaminhado ao Hospital Eládio Lasserre, onde não resistiu. Na mesma operação, outro foi preso. Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38 contendo cinco munições, sendo três deflagradas, além de 16 porções de maconha, uma balança eletrônica e R$ 20 em espécie. O material apreendido e o suspeito preso foram apresentados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ainda na segunda-feira, à tarde, policiais da Operação Gêmeos, da 3ª CIPM e da Rondesp Central trocaram tiros com suspeitos na Quadra C, no bairro de Fazenda Grande I. Depois do fim dos disparos, um dos suspeitos foi encontrado caído no chão com arma em punho. Ele foi encaminhado ao Hospital Eládio Lasserre, onde não resistiu. Um revólver calibre 38 com cinco munições, sendo quatro deflagradas, 48 porções de maconha e 48 porções de cocaína encontradas com ele foram apresentados ao DHPP.

Na noite de segunda-feira, na Boca da Mata, PMs do CPRC-Central e Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe) localizaram suspeitos com armas de fogo no cruzamento com a avenida Assis Valente, em Boca da Mata. Eles seriam acusados de roubos e venda de drogas. Houve troca de tiros e um dos suspeitos foi encontrado caído com uma arma de fogo próxima, além de drogas. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de Salvador, mas não resistiu.



Na madrugada de quarta-feira (11), policiais da Rondesp Central surpreenderam um grupo de indivíduos armados na localidade do Vietnã, em Águas Claras, e houve troca de tiros. Um homem foi encontrado caído ao solo. Ele teria sido encaminhado a uma unidade médica, mas também morreu. Um revólver, 54 pinos de cocaína, cinco pedras de crack e duas trouxas de maconha apreendidos com ele foram apresentados à Corregedoria da Polícia Militar.

Já na tarde de quarta-feira, PMs da 50ª CIPM teriam se deparado com suspeitos armados na localidade do Charco, em Nova Brasília, quando houve troca de tiros. Dois dos homens foram atingidos e socorridos para o Hospital Eládio Lasserre, onde morreram. A polícia apreendeu, com eles, uma submetralhadora de fabricação caseira, um revólver .32 com quatro munições deflagradas, um simulacro de pistola 6mm, 170 pinos de cocaína, 28 trouxas de maconha, rádios transceptores e duas camisas camufladas do Exército Brasileiro. Todo material foi apresentado à Corregedoria da PM.

Por fim, na manhã da última sexta-feira (13), equipes da 3ª CIPM, da Rondesp Central, da Patamo (Batalhão de Choque), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Grupamento Aéreo (Graer) faziam rondas na localidade de Vila Verde quando surpreenderam homens armados que, diante da aproximação das equipes, dispararam tiros. Houve revide, sendo que, ao final da troca de tiros, foram encontrados três homens caídos.

Eles foram encaminhados ao Hospital Eládio Lasserre, mas não resistiram aos ferimentos. Com eles, foram apreendidos um fuzil Colt calibre .556 com um carregador contendo sete munições, uma espingarda calibre .12 com cinco munições, uma pistola calibre 9mm com um carregador contendo três munições, além de 1kg de pasta base de cocaína, uma vasta quantidade de maconha acondicionada em saco, entre outros materiais. A ocorrência foi registrada na Corregedoria da Polícia Militar, onde todo material foi apresentado.