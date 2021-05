Após assembleia, Sindicato de professores decide manter indicativo de greve

O Sindicato dos Professores no Estado da Bahia (Sinpro-BA) decidiu não deflagrar uma greve da categoria e também não retornar ao modelo semipresencial após assembleia virtual realizada nesta terça-feira (24). Cerca de 100 professores participaram da reunião.

79% dos votantes foi a favor de manter o indicativo de greve, mas não deflagrá-la no momento. A posição do Sindicato é de que as aulas presenciais ocorram com a imunização completa da categoria, prevista para agosto, quando se completa o ciclo vacinal dos imunizados com a AstraZeneca.

Coordenador geral do Sinpro, Allyson Mustafá afirmou na reunião que a deflagração da greve geraria uma tensão maior e possivelmente não teria adesão da categoria - já que boa parte dos professores, principalmente de escolas privadas, retornaram às atividades no modelo híbrido.

"A nossa decisão é de colocar nas mãos do poder público a responsabilidade de decidir nos próximos dias, para que a categoria não decida por uma radicalização", disse o coordenador, que também declarou que estar em indicativo de greve não obriga a deflagração de uma paralisação nas próximas assembleias.

Durante a Assembleia, os professores mostraram preocupação com os casos de coronavírus que já foram registrados em escolas da cidade. Além disso, também houve reclamação quanto à transparência para comunicar os casos confirmados nas instituições.

Uma nova assembleia do Sinpro-BA foi marcada para a próxima terça-feira, dia 01 de junho.