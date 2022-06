Após aumento de casos de covid nas escolas, APLB recomenda máscaras a trabalhadores

Com o aumento do número de casos de covid-19 nas escolas baianas nas últimas semanas, a APLB Sindicato divulgou um comunicado recomendando o uso de máscaras. Segundo o sindicato, a medida é preventiva.

"A APLB-Sindicato recomenda aos (às) trabalhadores da educação e toda a comunidade escolar a retomada e intensificação do uso de máscaras. A máscara protege você e outras pessoas!", diz o comunicado divulgado nas redes sociais da entidade, nessa sexta-feira (3).

A assessoria do sindicato informou que ainda não tem dados de trabalhadores da educação que tenham se infectado nas escolas.

Em uma semana, o estado registrou aumento de 86% nos casos ativos de covid-19. Na quinta-feira (2), a Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) informou que 953 pessoas estão contaminadas. No dia 26 eram 512. A flexibilização da máscara e a diminuição do ritmo de vacinação são apontados como facilitadores desse crescimento, de acordo com especialistas.