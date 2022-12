Após beijar 48, Viih Tube retorna grávida à Farofa da Gkay e reencontra ex

A rainha da Farofa da Gkay terá que passar a coroa. Se na festa do ano passado Viih Tube beijou 48 pessoas, neste ano ela foi ao lado do namorado, Eliezer, e grávida.

Compromissada, na quinta edição do evento, a jovem pretende passar o bastão para outro convidado da festa de GKay.

O evento de Gessica Kayane, com 3 dias de duração e iniciado esta semana, também conta com a presença do influenciador e empresário Lipe Ribeiro, ex de Viih Tube que comemorou a Farofa com a jovem na edição passada e já reencontrou ela na edição atual.