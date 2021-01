Após Big Fone tocar três vezes, Sarah é a primeira emparedada do BBB 21

Após três toques do Big Fone, Sarah está no primeiro paredão do BBB 21. Neste sábado (30), o Big Fone tocou pela primeira vez no intervalo do Caldeirão do Huck. João atendeu e indicou três pessoas para a berlinda: Sarah, Rodolffo e Acrebiano. No entanto, no segundo toque do Big Fone, Acrebiano atendeu. Ele ganhou o direito de tirar um dos indicados do Paredão, incluindo a si mesmo. Ele se salvou.

No último toque do Big Fone, Acrebiano foi mais uma vez o mais rápido e atendeu novamente. Ele ganhou o direito de tirar do paredão mais um dos indicados por João no primeiro toque. Ele escolheu salvar Rodolffo. Com isso, Sarah está na disputa que vai eliminar o primeiro participante da casa.

Porém, ela ainda pode escapar do Paredão. Isso porque Sarah vai participar, ao lado do indicado pela casa e do indicado pelos seis imunes, de uma competição bate e volta que vai livrar um dos três do paredão. O indicado pelo líder não participa dessa disputa e está no paredão diretamente. O paredão será triplo com o indicado pelo líder e os dois indicados derrotados no bate volta.