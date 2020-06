Após brigas e polêmicas, mãe de Neymar termina namoro com Tiago Ramos

Chegou ao fim o namoro de Nadine Gonçalves com Tiago Ramos. A mãe de Neymar decidiu pôr um fim no relacionamento assumido publicamente no dia 11 de abril, após as inúmeras polêmicas envolvendo o nome do modelo, de 22 anos. A informação foi confirmada ao jornal Extra pela assessoria de imprensa de Nerymar na tarde desta quarta-feira (10). Tiago deve deixar o flat que Nadine alugou para ele em Santos, no litoral paulista.

De acordo com o jornal, a dúvida se Nadine ia ou não seguir com o romance ficou ainda maior depois que vazou um áudio de Neymar com os "parças" chamando o padrasto de "viadinho" e demonstrando ser contra o namoro e também desmentindo a versão da mãe e da própria assessoria de imprensa de que Tiago havia sofrido um acidente doméstico no dia da briga entre eles, no apartamento de Neymãe, há duas semanas.

Ainda segundo uma fonte próxima ouvida pelo jornal carioca, o romance seguia bem, mesmo com todas as polêmicas envolvendo o nome de Tiago, como a notícia de que ele foi acusado de agredir uma ex-namorada na Espanha. Nadine estava apaixonada, mas os amigos do casal não acreditavam que ela continuaria com o relacionamento com Tiago depois do último acontecimento. Ainda mais com a pressão da família, que é contra o namoro. "Ela está muito assustada", disse uma fonte.

Na última sexta-feira (5), Tiago e Nadine prestaram depoimento na 3º DP de Santos, onde o inquérito foi aberto. Na ocasião, o modelo confirmou que houve uma discussão entre eles e disse, porém, que o corte no braço foi causado por um "acidente doméstico". A polícia deu início às investigações e vai ouvir vizinhos de Nadine que escutaram os gritos durante a briga.

Segundo relatos de fontes do Extra Tiago "surtou"e perdeu o controle após consumir bebida alcoólica durante um jantar do casal. O modelo começou a gritar e quebrou o próprio celular.

Assustada, Nadine chorava muito, tentando acalmar o namorado. Tiago ficou em silêncio por alguns minutos, mas voltou a ficar exaltado e ainda mais alterado, gritando que ia se ferir e até ameaçando se matar. Foi nesse momento em que ele deu um soco na vidraça do imóvel, ferindo o braço direito. Segundo pessoas próximas, não houve tentativa de agressão a Nadine. Vizinhos que ouviram toda a confusão relatam que apenas Tiago gritava, enquanto a mãe de Neymar chorava muito.

Amigos próximos ao modelo relataram ao Extra que ele fica bastante agressivo, principalmente quando bebe ou sente ciúmes, e que Tiago já teria tentando se matar várias vezes. "Quando ele bebe, ele é louco, quebra tudo e já tentou se matar várias vezes. Ele é psicopata no ciúme. Louco mesmo, de tentar se matar, quebrar a casa toda", disse uma fonte ligado ao modelo. Nadine chegou a terminar o namoro com Tiago uma vez.