Após cancelamento, Olodum recebe apoio da Bohemia e confirma live de Carnaval

Depois de desmarcada por falta de patrocínio, a cervejaria Bohemia abraçou Olodum e garantiu a realização da live que vai contar a história do samba-reggae no Carnaval. O show virtual contará com a presença de Margareth Menezes e Ilê Aiyê.

Diretamente da Casa do Olodum, um show para marcar a trajetória dos 41 anos do Bloco Afro Olodum, que, por meio das suas canções, contará: "Uma História dos Carnavais" com os grandes sucessos da banda.

No repertório, clássicos como Faraó, Avisa lá, Rosa, Deusa do Amor, Protesto Olodum e muitas outras que embalaram os desfiles do bloco por mais de quatro décadas.

“A incrível história do bloco Olodum, fundado no Marciel Pelourinho há 41 anos, com sete jovens do bairro, conquistou com sua cultura de Carnaval simpatizantes de todo o mundo. Esta será base fundamental desta live, o contar desta história”, disse o presidente do Olodum, João Jorge.

A live do Bloco Olodum - Carnaval 2021 será exibida pelo canal do YouTube/Olodum TV na terça-feira, dia 16/02 às 19h e tem o apoio da cerveja Bohemia Puro Malte, única puro malte que é Bohemia.

Guardiã das tradições, a Bohemia, que historicamente já apoia as principais festas populares de Salvador (Virada, Lavagem do Bonfim, Festa de Iemanjá e Lavagem de Itapuã), agora também abraça o Olodum. Além disso, apoia o Circuito MAR, que terá lives com Ilê Aiyê, Filhos de Gandhy, BATEKOO, Larissa Luz e Nara Couto.

Neste Carnaval, a Bohemia ainda presta homenagem a Moraes Moreira em um conteúdo especial nesta sexta de Carnaval (12), capitaneado por Davi Moraes, que convida nomes como Luedji Luna, Os Gilsons, Gerônimo e Paulinho Boca.

O quê: Live Olodum Uma História dos Carnavais

Quando: 16 de fevereiro, às 19h.

