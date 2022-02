Após capturar Faustão, Band mira em Sandra Annenberg

Após a entrada de Faustão na Band, a emissora agora está de olho na apresentadora Sandra Annenberg, mais sumida do olhar do público desde que saiu do Jornal Hoje, em agosto de 2019, para assumir o Globo Repórter. De acordo com o portal NaTelinha, a Band, inclusive, conta com a ajuda de Fausto, amigo pessoal da jornalista, para avançar nas negociações.

Ainda de acordo com informações do portal TV Pop, Sandra estaria insatisfeita com o "Globo Repórter", e já pediu para deixar o comando da atração.

Sandra na Band?

Segundo o NaTelinha, Annenberg é uma espécie de "sonho" para a Band, que está visando fortalecer o seu conteúdo jornalístico. Além disso, o nome de peso da apresentadora é bem avaliado no mercado publicitário. Nas últimas semanas, Sandra chegou a ser cotada para assumir o Encontro no lugar de Fátima Bernardes.

Em três décadas, Sandra Annenberg esteve no comando de vários programas da Rede Globo, como Fantástico, SPTV, Globo Cidadania (2012-14), Como Será? (2014-20) e no Jornal Hoje por 16 anos.

Antes disso, ela chegou a participar de vários trabalhos na dramaturgia como na sitcom Bronco, da Band, em 1985. Na Globo, estreou na série Tarcísio & Glória, em 1988 e posteriormente atuou em outras produções. Seu último trabalho como atriz foi em Cortina de Vidro (1990), no SBT.