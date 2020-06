Após chamar ex-noiva de 'falsa', Adriano Imperador quer reconciliação

Adriano Imperador parece estar arrependido do término com Victória Moreira. No domingo (21), o ex-jogador pegou os seguidores de surpresa ao apagar as fotos do dois juntos e chamar a estudante de medicina, de 21 anos, de "falsa" nas redes sociais, apenas uma semana após ter anunciado o noivado com a loira. Agora, ele quer ela de volta.

Segundo o jornal Extra, Didico voou de helicóptero na última quinta-feira (25) para Itaperuna, no interior do Rio, onde Victória mora. O objetivo é, justamente, tentar se reconciliar com a amada. Ela, inclusive, ameaçou o ex-atleta por tê-la chamado de "falsa" no Instagram.

Os dois estavam em um relacionamento desde o início do ano e, no dia 11 de junho, publicaram que estavam noivos. No dia 21, Adriano escreveu a mensagem "És solteiro na pista pra negócio Habib", em seu dialeto peculiar famoso no Instagram e, então, confirmou o término.

"Olha gente, a pessoa que eu estava é muito falsa. Aí depois eu que eu estou errado, mas vou seguir minha vida como sempre", postou, apagando as fotos com Victória.

Segundo o Extra, que cita amigos de Didico, o problema entre o casal foi ciúme. O ex-jogador teria se incomodado durante as visitas à casa da ex-noiva, em Itaperuna, quando ela passava várias horas na frente do computador. Victória está tendo aulas remotas, mas, de acordo com o jornal, Imperador cismou que ela estava o traindo com colegas da faculdade.