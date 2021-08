Após chegada do Talibã a Cabul, presidente do Afeganistão deixa o país

Após a chegada do grupo Talibã a Cabul, o presidente do Afeganistão Ashraf Ghani, deixou o país, de acordo com informações da imprensa local. Um representante do governo falou à agência Reuters que Ghani embarcou para o Tajiquistão, que faz fronteira com o sul do Afeganistão.

Mais cedo, o Talibã informou que não tomaria Cabul à força. O grupo também ordenou que os combatentes permitissem a passagem segura das pessoas que quisessem deixar o país. "Não queremos que um único civil afegão inocente fique ferido ou seja morto enquanto tomamos o poder, mas não declaramos um cessar-fogo", afirmou uma autoridade do Talibã.

O ministro do Interior, Abdul Sattar Mirzakwal, havia anunciado uma "uma transferência pacífica de poder para um governo de transição", mas não deixou claro quem o iria compor.